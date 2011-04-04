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Dünya

BEYAZ SARAY: AMERİKAN DEĞERLERİNE AYKIRI WASHINGTON (A.A)

04 Nisan 2011 23:53

-BEYAZ SARAY: AMERİKAN DEĞERLERİNE AYKIRI WASHINGTON (A.A) - 04.04.2011 - Beyaz Saray, Kuran'ı Kerim yakmanın Amerikan değerlerine aykırı olduğunu açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney , düzenlediği basın toplantısında, Florida eyaletinde 20 Mart'ta Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasının yakılmasına değinerek, ''Kutsal bir kitabın yakılmasını kesinlikle kınıyoruz. Bunun Amerikan değerlerine aykırı olduğunu düşünüyoruz'' dedi. Sözcü, Afganistan'da 7'si BM çalışanı en az 24 kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarının da haklı çıkarılacak bir tarafı olmadığını sözlerine ekledi.

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