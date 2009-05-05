Beyaz Saray, Amerikan basınını kurtarmayı planlamı



Beyaz Saray, Amerikan basınının karşı karşıya bulunduğu sorunlardan “derin kaygı ve üzüntü duyduğunu”, bununla birlikte basını kurtarmak için bir planın gündemde olmadığını açıkladı.



Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, “Dürüstçe söylemek gerekirse hükümetin basını kurtarma gibi bir planı yoktur” açıklamasında bulundu. Gibbs, ABD’de birçok gazetenin kapanması ve Boston Globe gibi tarihi bir gazetenin de kapanma riskinin bulunması konusunda düşüncesini soran gazeteciye, “Doğal olarak Başkan Barack Obama özgür ve güçlü bir basın olmasını istemektedir” yanıtını verdi.

Sözcü, birçok kentin ya da bölgenin gazetesini kaybetmekte olduğunu görmenin üzüntü ve kaygı verici olduğunu da kaydetti.



