Beyaz Saray: Afganistan'dan askerlerimizi çekiyoruz ancak orada diplomatik bir varlığımız olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki , ABD'nin Afganistan'dan sadece askeri varlığının çekilme sürecinin başladığını ancak diplomatik varlıklarının süreceğini belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin 1 Mayıs'ta başladığını anımsatan Psaki, çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanmasının ardından bölgede Taliban ile çatışmaların artabileceğine ilişkin endişelere yanıt verdi.

Psaki, "Afganistan'dan askerlerimizi çekiyoruz ancak orada diplomatik bir varlığımız olacak. Birçok konuda insani ve doğrudan yardım sağlayacağız. Bir büyükelçiliğimiz olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki diplomatik süreci de her zaman desteklediklerinin altını çizen Psaki, "Afganistan konusunda uluslararası ortaklarımızı da desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İran ile tutuklu anlaşma iddialarını reddetti

Psaki, hafta sonu basına yansıyan, Avrupa ara buluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerinde "tutuklu anlaşmasına" varıldığı iddiaları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

İran'da tutuklu bulunan ABD'lilerin ülkelerine geri gönderilmesi meselesinin sürekli gündeme geldiğini belirten Psaki, "Ancak hafta sonu çıkan haberler doğru değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, son dönemde Covid-19 kaynaklı ölümlerin ve vakaların hızla arttığı Hindistan'a da çeşitli yardımlar gönderdiklerini anımsattı.