-Beyaz Saray, ABD'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,7'ye indirdi WASHINGTON (A.A) - 02.09.2011 - ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmeyeceği ve bu yıl yüzde 1,7 büyümesinin beklendiği bildirildi. Beyaz Saray Bütçe İdaresi Ofisinin (OMB) mali yarı yıl bütçe gözden geçirme raporunda, ABD ekonomisinin bu yıl büyüme tahmini yüzde 1,7'ye çekildi. OMB, Şubat ayındaki raporunda ABD ekonomisinin 2011 yılında yüzde 2,7 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti. Raporda, ABD ekonomisinin yüksek petrol fiyatlarından, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunaminin parça tedarik zincirini aksatmasının ABD'li imalatçıların işlerine zarar vermesinden, Avrupa'daki ülkelerin yüksek borçlara sahip olmasından ve ABD'de borçlanma tavanının yükseltilmesine ilişkin siyasi tartışmanın uzamasından olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi. Bu yıl ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 1,7 büyüyeceği tahmin edilen raporda, ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,6, 2013 yılında yüzde 3,5 oranında büyümesinin öngörüldüğü belirtildi. OMB, bu yıl yüzde 8,8 olması beklenen bütçe açığının GSYH'ye oranının, gelecek yıl yüzde 6,1'e düşeceğini kaydetti. Bütçe açığındaki bu düşüşe, geçen ay ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhuriyetçiler arasında borçlanma tavanının yükseltilmesi konusundaki anlaşmada harcamaların kısılması kararının, büyük oranda etkisi olduğu vurgulandı. Anlaşmayla, gelecek 10 yılda bütçe açığının 1,45 trilyon dolar azaltılması hedefleniyor. OMB'nin raporunda, Beyaz Saray'ın işsizliği azaltma konusunda epeyce kötümser olduğu görülüyor. İşsizlik oranının, bu yıl yüzde 9,1 ve gelecek yıl ise yüzde 9 olmasının beklendiği kaydedilen raporda, ''Ekonomik büyüme ve istihdam yaratma, olumlu olmakla birlikte işsizlik oranının kabul edilebilir seviyeye indirilmesinde yeteri kadar güçlü değil'' ifadeleri kullanıldı. Son zamanlardaki aksamalara rağmen ABD yönetiminin gelecek aylarda ve yıllarda ekonominin yükselen oranlarda büyümesini beklediği bildirilen raporda, ''Hızlı toparlanma potansiyeli mevcut'' değerlendirilmesinde bulunuldu. ABD ekonomisi resmi verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,4 ve ikinci çeyreğinde de yüzde 1 büyüme sağladı.