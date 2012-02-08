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Dünya

Beyaz Saray: ABD, Suriyeli muhalifleri silahlandırmayı düşünmüyor WASHINGTON (A.A)

08 Şubat 2012 01:29

-Beyaz Saray: ABD, Suriyeli muhalifleri silahlandırmayı düşünmüyor WASHINGTON (A.A) - 07.02.2012 - Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'deki muhalif grupları silahlandırmayı düşünmediğini bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, günlük basın brifinginde konuyla ilgili sorular üzerine, ''Şu anda böyle bir adım atmayı düşünmüyoruz'' dedi. Carney, ABD yönetimi içerisinde halihazırdaki istişarelerin, ABD'nin Suriye halkına nasıl insani yardım sağlayabileceği üzerine odaklandığını belirtti. ABD ve müttefiklerinin şu ana kadar Suriye konusunda attığı adımları savunan Carney, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimi üzerindeki baskıların işe yaradığını kaydetti. Carney, ''Bunun nihayetinde, Esad'ın şiddeti terk etmesi, vahşeti sona erdirmesi ve Suriye halkının desteklediği değişime imkan tanımasıyla sonuçlanması gerekiyor'' ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland da günlük basın brifinginde, Suriye konusunda masadan hiçbir seçeneği kaldırmadıklarını belirtmekle birlikte, şu anda yapılması gerekenin Suriye'ye daha fazla silah sokmak olduğunu düşünmediklerini söyledi. ABD Senatosu'ndaki etkili isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in de aralarında olduğu bazı Kongre üyeleri, ABD'nin Suriye muhalefetini silahlandırmayı düşünmesi gerektiği şeklinde açıklamalar yapmıştı.

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