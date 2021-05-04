Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki mahkum takası iddialarını yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ile İran arasında mahkum takasına yönelik bir anlaşma olmadığını açıkladı.

Psaki yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında mahkum takasına yönelik bir anlaşma olmadığını aktararak, söz konusu anlaşmanın Viyana görüşmelerinin bir parçası olmadığını vurguladı.

"Şu anda bu 4 Amerikalının serbest bırakılması konusunda bir anlaşma yok" diyen Psaki, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıları eve getirme çabalarının Washington ile Tahran arasındaki doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla "en üst düzeyde" artırıldığını da sözlerine ekledi.

ABD-İran arasında anlaşma sağlandığı iddia edilmişti

Lübnan merkezli ve İran’a yakınlığı ile bilinen El Meyadin kanalı, ABD ve İran’ın karşılıklı mahkum takasında anlaştıklarını iddia etmişti. İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, İran’ın ABD'de tutulan 4 İranlı mahkum karşılığında, casusluk yapmakla suçlanan 4 ABD vatandaşını serbest bırakacağını ve ABD’nin 7 milyar dolarlık dondurulmuş İran fonlarını iade edileceği öne sürülmüştü.