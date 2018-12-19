Beyaz Saray: ABD askerlerinin çekilmesi başladı

Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını doğruladı. Washington yönetiminden yapılan açıklamada, IŞİD'in yenilgiye uğratıldığı ve Suriye'deki birliklerin ülkeye dönüşünün başladığı, böylece örgüte karşı verilen mücadelede yeni bir aşamaya geçildiği kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, bu çekilmenin IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun ya da mücadelenin de sonlandığı anlamına gelmediği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, personelinin 24 saat içinde tahliye edileceğini bildirirken, Reuters, ABD askerlerinin çekilmesinin 60-100 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın açıklamasından kısa süre önce gelişmeyi Twitter üzerinden duyurmuştu. Trump, "IŞİD'i Suriye'de yenilgiye uğrattık, Trump Başkanlığı sırasında orada bulunmamın tek nedeniydi" ifadesini kullanmıştı.