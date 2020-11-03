Beyaz Saray'a Koronavirüs raporu: Pandeminin en ölümcül safhasına geçiyoruz

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Beyaz Saray’ın Koronavirüs Danışmanı olarak görev yapan Deborah Birx, hazırladığı raporda ABD’de pandeminin “en endişe veren ve ölümcül olabilecek safhasına geçildiğini” yazdı. Birx, Trump'ın Koronavirüs konusundaki tutumuna zıt düşerek, daha sert adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Washington Post’un aktardığı habere göre, 2 Kasım’da hazırladığı raporda, Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü’nden Deborah Birx, “Pandeminin en endişe veren ve ölümcül olabilecek safhasına giriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hazırladığı raporu Beyaz Saray yetkilileriyle paylaşan Birx, salgının kontrol altında olduğunu söyleyen Trump’ın aksine, maske kullanımı, yaygın test gibi konularda hızlı adım atılması gerektiğini belirtti. Birx, ABD’de bu hafta günde 100 bin vaka noktasına gelinebileceğini söyledi.

Washington Post’a adını vermeden konuşan ve Birx’e yakın olan bir kaynak, uyarılara rağmen uzmanların dinlenmediklerini hissettiğini anlattı.

ABD’de Koronavirüs vakalarının sayısı 10 milyona yaklaşırken ölümler de 230 bini aştı.