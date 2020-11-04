Biden Michigan'da öne geçti, Pennsylvania'da farkı eritmeye başladı: Beyaz Saray'a giden yoldaki son 9 eyalette durum ne?

T24 Dış Haberler

ABD'de oy sayımı sürerken başkanlık seçimleri çok yakın seyretmeye devam ediyor. Ortadaki eyaletlerde sonuçlar o kadar hızlı değişiyor ki uzmanlar, Donald Trump'ın mı Joe Biden'ın mı kazanacağı konusunda bir tahmin bile yürütemiyor.

Şu an itibariyle Beyaz Saray'a giden yol 9 eyaletten geçiyor; ABD basının projeksiyonlarına göre Biden, bu eyaletlerden Maine ve Wisconsin'i kazandı.

işte o eyaletlerdeki mevcut durumlar:

Pennsylvania (20 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %80'i sayıldı:

Trump: %53.4 - 3 milyon 62 bin 922

Biden: %45.3 - 2 milyon 598 bin 957

Pennsylvania 20 Seçmenler Kurulu delegesine sahip olduğu için kilit noktada. Mevcut sonuçlara göre Trump'ın ciddi bir üstünlüğü olsa da, nüfusun yoğunluklu olduğu bölgelerde daha açılmamış çok sandık var ve bu bölgelerde Biden'ın üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca posta yoluyla gelen oylar sayılmaya devam ediliyor. Bu oyların çoğunluğunun Biden'a gideceğine inanılıyor. Bu oyların farkı kapatmak için yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek.

Pennsylvania'da oy sayımı yavaş ilerliyor. Eyaletin yönetimi yarın bir sonuç açıklamayı umduklarını ifade etti. Bugün posta yoluyla gönderilen oyların sayılmaya başlanmasıyla Biden farkı az da olsa eritmeye başladı. Metropol bölgelerindeki oylar yoğunlukla Biden'a gitmeye devam ediyor.

Arizona (11 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %86'sı sayıldı:

Trump: %47.6 - 1 milyon 317 bin 468

Biden: %51.0 - 1 milyon 410 bin 977

Arizona gecenin sürprizlerinden. Biden, 2016'da Trump'ın 11 Seçmenler Kurulu delegesini kazandığı eyalette yarışı önde götürüyor. Bu eyaleti bazı medya kuruluşları çoktan Biden'a verdi. Trump kampanyası ise bu duruma tepki gösterdi ve eyaletin hala ortada olduğunu savundu.

Bugün sayılan oylarla Trump, Biden'la arasındaki farkı yüzde 0.8 eritti.

Nevada (6 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %86'sı sayıldı:

Trump: %48.7 - 580 bin 605

Biden: %49.3 - 588 bin 252

Nevada'yı Biden'ın rahat kazanması bekleniyordu, ancak işler böyle yürümedi. Eyaleti Demokrat aday önde götürse de mevcut veriler beklenenden çok daha yakın. Nevada'da adaylar, 6 Seçmenler Kurulu delegesini kazanmak için yarışıyor.

Michigan (16 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %93'ü sayıldı:

Trump: %48.7 - 2 milyon 577 bin 192

Biden: %49.6 - 2 milyon 622 bin 108

Sabah saatlerinde Lansing'in bulunduğu Ingham County ve Detroit'in bulunduğu Wayne bölgelerindeki oylar sayıldıkça Biden, Trump ile arasındaki farkı kapamaya başlamıştı. Demokrat aday kısa süre önce bu kritik eyalette öne geçti.

2016'da bu eyaleti kazanamaması Hillary Clinton'ın yaşadığı hezimetin en büyük gerekçelerinden birisi sayılmıştı.

Wisconsin (10 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %99'u sayıldı:

Trump: %48.8 - 1 milyon 609 bin 879

Biden: %49.4 - 1 milyon 630 bin 389

Bu gece eyaleti Biden'ın kazandığının açıklanması bekleniyor. CNN de Biden'ın eyaleti kazanacağını öngördü. Trump kampanyası, oyların tekrar sayılması için başvuruda bulunacağını bildirdi.

Georgia (16 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %93'ü sayıldı:

Trump: %50.3 - 2 milyon 389 bin 867

Biden: %48.5 - 2 milyon 306 bin 880

Georgia'da da seçim çok yakın geçiyor, ancak New York Times ibresine göre Biden, aradaki küçük farkı kapayarak kazanacak. En kritik eyaletlerden biri olarak görülen Georgia 16 Seçmenler Kurulu delegesine sahip.

Maine (4 Seçmenler Kurulu delegesi)

Oyların %77'si sayıldı:

Trump: %42.7 - 284 bin 266

Biden: %54.1 - 360 bin 374

Birçok ABD medya organı, Biden'ın Maine'i kazanacağını öngördü. Biden, Maine'in 4 Seçmenler Kurulu oyunun en az üçünü alacak.

Alaska (3 Seçmenler Kurulu delegesi)

Oyların %47'si sayıldı:

Trump: %62.9 - 108 bin 231

Biden: %34.7 - 56 bin 849

Kuzey Carolina (15 Seçmenler Kurulu delegesi)

Oyların %95'i sayıldı:

Trump: %50.1 - 2 milyon 732 bin 120

Biden: %48.6 - 2 milyon 655 bin 383