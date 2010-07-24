-BEYAZ SARAY, 1,47 TRİLYON DOLAR AÇIK BEKLİYOR WASHINGTON (A.A) - 24.07.2010 - Beyaz Saray, bu yıl bütçe açığının 1,47 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Yeni tahminlere göre, şu anda yüzde 9,5 seviyesinde seyreden işsizlik oranı ise gelecek yıl ortalama yüzde 9 olacak. Bütçe ve Yönetim Ofisi raporunda ise ABD ekonomisinin hala sert ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğu, ancak bu ters rüzgarlara karşılık, ekonomik büyüme ve istihdam yaratılmasının 2010 yılının devamında ve 2011'de de süreceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Beyaz Saray, bu yıl bütçe açığının 1,47 trilyon dolara çıkarak yeni bir rekor kırmasını bekliyor. Geçen yıl ABD'nin federal bütçe açığı 1,41 trilyon doları bulmuştu. Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Peter Orszag, verilerin, mali durumun dikkat gösterilmesine ihtiyacı olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.