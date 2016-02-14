‘Beyaz şapkalı hackerlar’ Sakarya Üniversitesi’nde yetiştiriliyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgi Güvenliği Akademisi ve Bilgi Güvenliği Derneğince düzenlenen ‘Siber Güvenlik Kış Kampı’nda ‘beyaz şapkalı hackerlar’ olarak bilinen siber güvenlik uzmanları yetiştiriliyor.

Hürriyet’in haberine göre, SAÜ Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampta "beyaz şapkalı hackerlar" olarak bilinen siber güvenlik elemanlarının, bilişim suçları işleyen kötü niyetli bilgisayar korsanlarının teknik ve yöntemlerini bilmenin yanında, bunlara karşı önlem alma ve saldırıları ortadan kaldırma konusunda uzmanlaştıklarını söyledi.

Dünyada 1 milyon, Türkiye'de ise 20 bin civarında siber güvenlik elemanına ihtiyaç olduğunu ifade eden Özçelik, "Çünkü bilişim alanında kişisel verilerin çalınması, sistemlerin ele geçirilmesi gibi ciddi kritik durumlar söz konusu. Yine bankacılık, finans, enerji, su dağıtım sistemleri gibi yaşam standartlarını etkileyecek kritik alanlar da söz konusu. Bu durumda, kamunun çok sayıda uzmana ihtiyacı var" diye konuştu.

Bilgi Güvenliği Akademisi ve Bilgi Güvenliği Derneğinin katkılarıyla SAÜ'de düzenlenen kampa katılmak için yaklaşık 2 bin kişinin başvurduğunu, sınav ve mülakat sonucu 25 öğrencinin kampa dahil edildiğini anlatan Özçelik, üniversitelerinden de 5 öğrencinin kampa katılmaya hak kazandığını dile getirdi.

Söz konusu kampta, daha önceki kamplara kıyasla çok daha yetkin öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Özçelik, "Kampta ağ güvenliği, ağ sıkılaştırması, mevcut sistemlerin zafiyetlerinin belirlenmesi, zafiyetlere bağlı olarak istismarların yapılması, web sitesi ve bilgisayarların ele geçirilmesi, şifre, parola kırma gibi tüm senaryoların gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimiz, burada aldıkları eğitim neticesinde sektörün birçok ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olacak ve birçoğunun işi de kamp sonu hazır" dedi.

Özçelik, son dönemde Rusya tarafından yapıldığı öne sürülen siber saldırılar sonrası konunun yeniden gündeme geldiğini aktardı.

Türkiye'de daha önce 3 saatlik bir elektrik kesintisi yaşandığını hatırlatan Özçelik, şunları kaydetti:

"Bu aslında bir siber saldırıydı ve süresinin 3 saat daha artması, ülkede büyük bir kaos yaratabilirdi çünkü Telekom sisteminde çalışabilirliği sağlamak için 6 saatlik bir sınır var ve bu sistem durabilirdi. Fakültemizde siber güvenliği ilgilendiren derslerimizde işin güvenlik boyutuyla alakalı bilgileri de aktarıyoruz. Ne kadar fazla farkındalığı artırırsak siber güvenlik alanı için o kadar fazla uzman yetiştirebiliriz. Geçen sene mezun ettiğimiz öğrencilerimizden mühendislik tasarımı bitirme çalışmasını siber güvenlik alanında yapan öğrenciler var ve bu öğrenciler siber güvenlik sektöründe çalışıyor. Bizim sektöre uzman yetiştirme anlamında geliştirdiğimiz bu ekosistem içerisindeki bu model başarıya ulaştı."