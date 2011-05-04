-BEYAZ PERDEDEN SURİYELİ MUHALİFLERE DESTEK AMMAN (A.A) - 04.05.2011 - Uluslararası film endüstrisinin önde gelen isimleri, Suriye'de yönetim karşıtı göstericilere karşı şiddete başvurulmasını kınayan Suriyeli film yapımcılarına katılarak halka destek verdi. Bu hafta sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayımlanan bildiride, "Barışçı Suriye vatandaşları, temel hakları ve özgürlükleri için öldürülüyor" denilerek tüm dünyadaki film yapımcılarına bu ölümlerin durdurulması, adalet, eşitlik ve özgürlük isteyen Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilan etmesi çağrısında bulunuldu. Suriyeli film yapımcılarının bildirisi, Yunanistan'dan Costa Gavras, Fransız-İsviçreli yönetmen Jean-Luc Godard Amerikalı yazar Howard Rodman, Fransız oyuncular Catherine Deneuve ve Juliette Binoche ile Avrupa, ABD ve Ortadoğu'dan yüzlerce kişi tarafından imzalandı. İnsan hakları örgütleri, Suriye güvenlik güçleri ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı silahlı kişilerin göstericilere müdahalesinde son altı haftada en az 560 kişinin öldüğünü bildiriyor.