Beyaz Futbol’da istifa eden Ertem Şener’in yerine gelen isim belli oldu

Beyaz TV'de spor müdürlüğü ile Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sunuculuk görevlerinden istifa eden Ertem Şener 'in yerine Beyaz Futbol programında kanalın spor servisinde görev yapan Onur Yıldız ekrana çıkacak.

Sunucu Ertem Şener geçtiğimiz gün Beyaz TV'de spor müdürlüğü ile Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sunuculuk görevlerinden istifa etmişti. Şener'in istifası sonrası programları kimin sunacağı merak konusuydu.

Beyaz TV spor servisinde görev alan Onur Yıldız'ın spor müdürlüğüne getirildiği ve Ertem Şener'in yerine Beyaz Futbol programını sunacağı öğrenildi. Yıldız, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden "Bu gece 23.30'da Beyaz Futbol'da Sinan Engin ile karşınızdayız" şeklinde paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertem Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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