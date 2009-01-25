Beyaz fosfor itirafı

İsrail ordusu Gazze'de katliam boyutuna ulaşan askeri operasyonunda beyaz fosfor bombası kullandığını şok bir açıklamayla itiraf etti: Kullandık. Ama düşman tarafından görünmemek için.



Gazze'de 22 gün süren ve katliam boyutuna ulaşan İsrail askeri operasyonu ardında binlerce enkaz, bin 5000 masum sivilin cesedi ve 5 bini aşkın yaralı bıraktı. İnsan hakları örgütleri tarafından 'savaş suçu işlendi' denilerek uluslararası mahkemelerde aleyhine dava açılması istenen İsrail'in operasyonlar sırasında yasak kimyasal silahlar kullandığı iddia edilmişti.



İtiraf geldi ...



Behit Lahiya bölgesinde bulunan BM'ye ait bir okula düzenlenen saldırıdan çekilen bir fotoğraf karesi de fosfor bombası kullanımının belgesi olarak dünya medyasında yer aldı. İşte 'bilinenin ilanı' ise dün İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor tarafından bir itirafla geldi. Palmor İngiliz Times muhabirinin fosfor bombası kullanımı ile ilgili sorusuna önce "Evet. Fosfor bombası kullandık ama yasal olmayan şekilde değil" gibi ilginç bir cevap verdi. Ardından "Bazı uygulamalar yasalara aykırı olabilir. Ama biz bunu yapacağız" sözlerini sarfetti.



''ABD’de Irak’ta kullanıyor"



İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili de "Fosfor bombası kullandık. Ancak düşmana görünmemek için sis yapsın diye kullandık" dedi.



İsrail daha önce fosfor tanecikleri yayan ve vücutta derin yaralar bırakan bombanın kullanımı ile ilgili iddiaları tamamen reddetmişti. Ancak bölge sağlık ekiplerinin yaralılar üzerinde tespit ettikleri yanıklara ilişkin haberler, İsrail ordusunun ABD yapımı ve seri numaralı fosfor bombaları kullandığına dair fotoğrafların medyaya yansıması itirafı getirdi. İsrail Savunma Bakanlığı savunma olarak İngiliz ve ABD güçlerinin Irak ve Afganistan'da fosfor bombası kullanmasını gösteriyor.

