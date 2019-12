Beyaz ette Brezilya'nın yerini Türkiye aldı

Irak'taki Brezilya egemenliğini kıran Türk beyaz et sektörü, ihracatının yüzde 90'ını bu ülkeye yapmaya başladı.



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Genel Sekreteri Yüce Canoler, Türk piliç eti sektörünün Irak'ta Brezilya'nın hâkimiyetini kırdığını, Iraklıların da Türk pilicini beğendiğini belirterek yıl sonuna kadar Irak'a yapılan beyaz et ihracatının 50 bin ton gibi rekor bir rakama ulaşacağını söyledi.



Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi'nce düzenlenen 2. Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi'ne katılan Yüce Canoler, bu yıl şu ana kadar 1.3 milyon ton beyaz et üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Geçen yıl 30 bin ton tavuk ayağı, 50 bin ton piliç eti ve piliç sakatatı ihraç edildiğini kaydeden Canoler, 2009'un yedi aylık döneminde ise 55 bin ton piliç eti ihracatı gerçekleştirildiğini, yıl sonuna kadar bunun 100 bin tona ulaşacağını ifade etti. En büyük ihracatın, yüzde 90 pay ile Irak'a yapıldığını anlatan Canoler, "Irak'a bu yılın yedi aylık döneminde 35 bin ton piliç ihraç ettik. Bu rakam ülkemiz sektörü açısından çok büyük önem arz ediyor. Çünkü, bu zamana kadar bu büyüklükte ihracat yapmamıştık" dedi ve ekledi: "Brezilya beyaz et ihraç pazarında dünya lideri. İkinci sırada ABD yer alıyor. Ancak küresel kriz nedeniyle Brezilya'da sıkıntılar yaşandı. Brezilya'dan Irak'a gönderilen mal 1.5-2 ayda geliyor. Böyle olunca Irak Türkiye'ye yöneldi. Irak'ta Brezilya pazarını ele geçirdik. Brezilya, tonu 1500-1600 dolardan piliç eti satarken, kaliteli, taze ve çabuk ulaştırılması nedeniyle Türk pilici tonu 2000-2100 dolardan alıcı buluyor."



Hedef AB pazarı



Yumurta ihracatında da Irak'ın önemli bir pazar olduğunu, 2007 yılında Irak'ın Türkiye'den çok büyük miktarda yumurta aldığını ifade eden Canoler, asıl hedeflerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çiğ piliç eti satmak olduğunu açıkladı. AB ülkelerinin de Türk pilicini tanımak istediğini, bu nedenle AB'den birçok temsilcinin Türkiye'deki beyaz et entegre tesislerini gezip incelemelerde bulunduklarını ve Türk ürününü gördüklerini söyledi.



AB'ye pişmiş beyaz et ihracatına ağustos ayında başladıklarını vurgulayan Canoler, Keskinoğlu firmasının 150 ton ihracat gerçekleştireceğini, Banvit, Şehpiliç, Beypiliç ve Erpiliç gibi firmaların da anlaşmaları halinde ihracat yapacağını kaydetti.



Rus yetkililer tesisleri gezdi



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Genel Sekreteri Yüce Canoler, Rusya'nın beyaz et sektöründe çok büyük pazar olduğunu, Türkiye'nin de bu pazarda söz sahibi olmak istediğini ifade etti. ABD'nin, Rusya'ya yıllık 1.2 milyon ton beyaz et sattığını, ancak Gürcistan savaşı sonrası bunun sekteye uğradığını kaydeden Canoler, "Beyaz et konusunda büyük pazar olan Rusya'dan yetkililer, Türkiye'de entegre tesislerde, laboratuvarlarda inceleme yaptı, yem fabrikalarını gezdiler ve beyaz et entegre tesislerinden oldukça memnun kaldılar. Şu anda değerlendirmeler yapıyorlar, bunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.