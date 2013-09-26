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Ekonomi

Beyaz ete zam yolda

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı dövizde yaşanan dalgalanmanın beyaz üretiminde maliyetleri artırdığını açıkladı

26 Eylül 2013 15:09

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Sait Koca, sektörün sıkıntıda olduğu belirterek, beyat et fiyatlarının artmasının zorunluluk olduğunu söyledi.
 
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı ve Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca, "Beyaz ete önümüzdeki günlerde yapılacak zam bomba etkisi yaratmaz. Sektör gerçekten sıkıntıda. Maliyetler yüksek ve üretici mal ettiği fiyata zaten satamıyor. Fiyatların mutlaka yükselmesi zorunluluk" dedi.
 
Beyaz et sektörünün yıllardır büyüdüğünü ve tüketimin artığını anlatan Koca, 2013 yılının sektör için çok olumlu geçmediğini, iç tüketimde azalma yaşandığını, bu durumun sektöre olumsuz yansıdığını söyledi.
 
Koca, 2013 yılında kar oranlarının düştüğünü, birçok firmanın zarar eder duruma geldiğini belirterek, maliyetlerin büyük kısmının dövize dayalı olduğunu, dolardaki artışın olumsuz etki yaptığını vurguladı.
 
Geçen yıl bir milyon 707 bin ton üretim yapıldığını hatırlatan Koca, bu yıl ise bir milyon 780 bin ton üretim hedeflendiğini, birçok nedenle üretimin geçen yılın rakamlarında kalacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
 
Koca, beyaz et fiyatlarını piyasanın belirlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
 
"Bizim öyle bir şansımız yok. Şu an geçen yılki fiyatın altında satış gerçekleştiriliyor, maliyetlerin artmasına rağmen. Bu da sıkıntı yaratıyor. Şu an beyaz ette olması gereken fiyatlar gerçek fiyatlar değil. Önümüzdeki günlerde beyaz ete zam yapıldığında yaygara kopacak. Aslında bu, zam değil. Şu anki fiyatların çok üzerinde satış yapmamız gerekiyor.
 
Normal maliyetlerimize ulaşmamız bile bize mutluluk verecek. Beyaz ete önümüzdeki günlerde yapılacak zam bomba etkisi yaratmaz, sektör gerçekten sıkıntıda, maliyetler yüksek ve üretici mal ettiği fiyata zaten satamıyor, fiyatların mutlaka yükselmesi zorunluluk."

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