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Ekonomi

Beyaz et üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği ile 25 beyaz et üreticisi firma hakkında soruşturma açtı.

09 Eylül 2008 03:00

Rekabet Kurulu, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği ile 25 beyaz et üreticisi firma hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Rekabet Kurulu’nun 14 Ağustos 2008 tarihli toplantısında, bazı üreticilerin piliç eti pazarında fiyat birlikteliği ile fiyatların yükseltilmesine ve arzın kısılmasına yönelik eylemler içinde bulunduğu şüphesi taşındığı belirtildi. Sitede, "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla", Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği ile 25 beyaz et üreticisi hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği duyuruldu.

Kanatlı sektörü kanatlanabilir

Soruşturma açılmasına karar verilen üretici teşebbüsler şunlar:

-Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği
-Abalıoğlu Yem Soya Tekstil San. A.Ş.
-Arpi Tavukçuluk Tarım Yem Nakliye Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
-As Tavukçuluk Tarım İşlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.
-Bak Piliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.
-Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
-Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş.
-Bupiliç Entegre Gıda San. ve Tic. A.Ş.
-CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.
-Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
-Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.
-Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşlt. San. Tic. A.Ş.
-Kılıç Entegre Tavukçuluk San. ve Tic. A.Ş.
-Pak Tavuk Gıda San. ve Tic. A.Ş.
-Şeker Piliç ve Yem San. ve Tic. A.Ş.
-Şen Piliç Gıda San. A.Ş.
-Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
-Köytür Ege Entegre Tavukçuluk A.Ş.
-Doğa Piliç ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
-Yum-Ta Tavukçuluk Gıda San. ve Tic. A.Ş.
-Marta-Kılıçlar Marmara Tavukçuluk San. ve Tic. Ltd. Şti.
-Emre Piliç Gıda ve Tarım San. Tic. Ltd. Şti.
-Çelikler Turizm ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
-Ak Piliç Ticaret Ltd. Şti.
-Güncanlar Piliç
-Karagüp Tavukçuluk Tic. San. A.Ş.

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