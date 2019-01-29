Beyaz et sektöründe 'batan batana'

Beyaz et üreticilerinin yüzde 25’i üretim yapamaz duruma geldi. Türkiye’de 18 entegre tesiste üretim yaptıran dev firmalar bir bir konkordato ilan etmeye başladı..

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın aktardığına göre, maliyetlerin yüzde 52 ila yüzde 100 arasında zamlandığı kanatlı sektöründe kriz büyüyor. Köytür ve Keskinoğlu’ndan sonra 40 yıllık Garip Tavukçuluk da konkordato talep etti. Bu nedenle Adana ve Mersin’de 250-300 bin civciv telef oldu. Lades Piliç markasıyla bilinen Garip Tavukçuluk 2.5-3 milyon üreticiye üretim yaptırıyordu.

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Genel Başkanı Abdullah Koç “Durum çok vahim. 2.5 milyon adet civciv de ölümle karşı karşıya” dedi.

Türkiye genelindeki beyaz et üreticilerinin yüzde 25’inin üretim yapamaz durumda olduğunu aktaran Koç, “3 bin-3 bin 500 firma üretim yapamaz durumda” diye konuştu. Artan konkordatolarla alacaklarının iyice biriktiğini söyleyen Marmara Bölgesi’ndeki bir üretici de “Sektörde batan batana... Her geçen gün çıkmaza giriyoruz” dedi.