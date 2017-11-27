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Ekonomi

Beyaz et devi ikinci kez satışa çıktı

Şeker Piliç A.Ş.'nin kesimhane ve fabrikasının üzerinde bulunduğu 53 bin metrekarelik alanı ikinci satışında da alıcı çıkmadı

27 Kasım 2017 21:01

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 şubat 2015 tarihinde Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iflas kararı verilen Şeker Piliç A.Ş.'nin kesimhane ve fabrikasının üzerinde bulunduğu 53 bin metrekarelik alan icra yoluyla ikinci defa satışa çıkarıldı. Ancak yine talip çıkmadı.

27 Ekim tarihinde Bandırma 1. İcra Dairesi'nce 30 milyon 231 bin 174 lira muhammen bedel belirlenen fabrika, 15 milyon 995 bin liradan açık artırmaya çıkarılmış, fakat alıcı çıkmamıştı. Alıcı olmaması üzerine 27 Kasım 2017 tarihine ertelenen ihalede yine alıcı çıkmadı ve satış düşmüş oldu. Yapılacak yeni satış ihalesinin tarihinin ileriki günlerde belli olacağı öğrenildi.

Fabrikanın satışının gerçekleşmesi halinde, yaklaşık 9 milyon lira olan banka ipotekleri, 3 milyon lira civarında olan leasing malları ve masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın alacaklılar arasında ilk sırada bulunan işçilere verilmesi planlanıyordu. 

 

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