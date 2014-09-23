Beyaz eşyada ÖTV indirimi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji tüketimini tasarruf yoluyla azaltma projesiyle ilgili açıklamaları sonrası, verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara ÖTV indirimi geliyor.

Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada, sürekli elektrik fişine takılı tek beyaz eşya olan buzdolaplarının sarfiyatının Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 7’sine denk geldiğini belirterek, “Bunun için enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara ÖTV avantajı sağlayacağız” demişti.

Milliyet Gazetesi'nden Hanife Baş'ın haberine göre, Maliye Bakanı Şimşek’in, enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı sağlanacağı yönündeki bu açıklamasına sektörden destek geldi.

Sektörün önde gelen isimlerinin yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

'Bütün beyaz eşyalarda ÖTV’nin kalkmasını tercih ederdik'

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Hasan Özcan Aydilek, beyaz eşyanın lüks olmadığının altını çizdi. Sadece enerji verimliliği olan cihazlar harici bütün ürünlerde ÖTV’nin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Aydilek, “Yine de kararı olumlu buluyoruz. Bütün beyaz eşyalarda ÖTV’nin kalkmasını tercih ederdik. Ama hiç olmazsa enerji verimliliği yüksek cihazlarda kaldırılacak" dedi. Şu anda beyaz eşyadaki ÖTV oranı yüzde 6.7’de olduğuna dikkat çeken Aydilek, "Bu kaldırılırsa enerji verimli cihazların fiyatları yüzde 25-30 oranında düşer” dedi.

'ÖTV avantajını uzun süredir istiyorduk'

BSH Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ronald Grunberg, enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalara ÖTV avantajı sağlanmasını beyaz eşya üreticileri olarak uzun süredir istediklerini kaydetti. Her gün 24 saat çalışan buzdolaplarının enerji tüketimi en yüksek beyaz eşya grubunu oluşturduğuna işaret eden Grunberg, “Halen evlerde kullanılan 24 milyon buzdolabından yaklaşık 15 milyonunun enerji verimliliği düşük modeller olduğu tahmin ediliyor.

Bu enerji tüketimi yüksek buzdolaplarının A+ veya A++ modellerle değiştirilmesi Keban veya Atatürk barajlarının toplam üretimi kadar enerji tasarrufu sağlayabilir” diye konuştu.

‘A+ üretim artık zorunlu’



TÜRKBESD Başkanı Hasan Özcan Aydilek, sektörde artık ‘B’ ve ‘C’ sınıfı cihaz üretilmediğini buzdolabında A+ üretimin zorunlu olduğunu da anımsatarak, “A++ ve A+++ ise isteğe bağlı. Önemli olanın B ve C enerji verimliliğindeki halihazırda kullanılan cihazların yenilenmesi olduğunu söyleyen Aydilek, "Bu cihazlar, A+’a göre üç katı fazla elektrik tüketiyor. Şu anda da Türkiye’de kullanımda olan B ve C sınıfı cihaz oranı ise yüzde 70” dedi.

‘Olumlu bir karar’

Samsung Tüketici Elektroniği Direktörü Hüseyin Erel ise, ÖTV avantajı yönündeki adımı çok olumlu karşıladıklarını belirtti. Erel konuyla ilgili şunları söyledi: “Günümüzde 120 metrekarelik bir evde yaşayan 4 kişilik bir ailenin evinde sadece yemeklerin pişirilmesi, saklanması, yıkanması ve aydınlatma için yılda 6 bin kilowatt saat civarında enerji harcanıyor. Bugün, Türkiye’de üretilen yıllık 5 ton karbondioksit miktarının küresel ısınmayı artırdığını ve çevreye zarar verdiğini biliyoruz.”