Beyaz eşyada ‘KDV ve ÖTV bizden’ kampanyası

Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren birçok firma, şubatta KDV ve ÖTV almayarak satışlarını artırmaya çalışıyor.



Ekonomik durgunluğu, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla aşmak isteyen beyaz eşya üreticileri, şubat ayında "KDV ve ÖTV bizden" kampanyası başlattı.



Beyaz eşya sektöründeki bu rekabet, fiyatları düşürdüğü için tüketicilere oldukça cazip imkanlar sunuyor hem fiyatlar düşüyor hem de kredi kartına uzun vade taksit olanağı tanınıyor.



Arçelik, kampanya çerçevesinde buzdolabı ve çamaşır makinesinde KDV ve ÖTV indirimi uyguluyor. İndirim sonucunda, Arçelik'te buzdolapları 668 TL ile 3 bin 532 TL, çamaşır makineleri ise 652 lira ile bin 652 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Arçelik aynı zamanda müşterilerine peşin fiyatına 4 taksit imkânı da sunuyor.



Peşin fiyatına 3 taksit seçeneği sunan Beko'da ise buzdolapları 488 TL ile 3 bin 172 TL aralığına geriledi. Beko'da 5 kilogram kapasiteli A sınıfı enerjili çamaşır makinesi 644 TL'den satılırken, çamaşır makinelerinde üst satış sınırı ise 2 bin 244 TL oldu.



Bosch da KDV ve ÖTV indirimi uygularken, peşin fiyatına 5, anlaşmalı banka kartlarına ise peşin fiyatına peşinatsız 9 taksit seçeneği ile müşterilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.



Profilo'da ise KDV ve ÖTV indiriminin yanı sıra kredi kartına 36 aya varan taksit seçeneği (vadeli) ve peşin fiyatına peşinatsız 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.



Siemens de buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcıları, mutfak robotu, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi gibi birçok üründe KDV ve ÖTV indirimi uyguluyor. Peşin fiyatına 5 taksit imkânı sunan Siemens'de, anlaşmalı kredi kartlarına avantajlı taksit olanakları da bulunuyor.



Öteki markalar da, başta beyaz eşyada olmak üzere ürünlerinin satışını artırmak amacıyla cazip kampanyalar düzenliyor ve çeşitli ödeme seçenekleri sunuyorlar.

