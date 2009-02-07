Beyaz eşya yardımında vali faktörü

Tunceli’de dağıtımına başlanan 5 milyon liralık beyaz eşya ve mobilyaların yaklaşık 1 milyon liralık bölümünün satın alındığı iki mağazadan birinin açılışını, Vali Mustafa Yaman’ın yaptığı ortaya çıktı.



Tunceli Valiliği’nin yerel seçim öncesinde, bedeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan karşılanan beyaz eşya ve mobilya dağıtımına tepkiler sürerken, eşyaların teslimine başlandı. Tunceli’de beyaz eşya dağıtımının ilk adresi Nazimiye’nin Doluca köyü oldu. Eşyaların depolandığı Nazimiye Spor Salonu’ndan 15 fırın ve 20 çamaşır makinesi Doluca’ya götürüldü. Beyaz eşyalar adları önceden belirlenen köylülere imza karşılığı teslim edildi. Görevliler sırtlarına aldıkları fırın ve çamaşır makinelerini, yarım metre karda güçlükle yürüyerek evlere kadar taşıdı. Köylülerden bazıları oylarını bu yardıma göre vereceklerini, bazıları ise devlet tarafından yapılan bir yardım olduğunu, bunun oyunun rengini etkilemeyeceğini söyledi.



'Seçim rüşveti' gösterisi yapıldı



Dersim Demokratik Haklar Federasyonu öncülüğünde Sanat Sokağı’nda toplanan 800 sivil toplum örgütü üyesi ise beyaz eşya dağıtımının “seçim rüşveti” olduğunu belirterek gösteri yaptı. Grup, sloganlar atarak 500 metre mesafedeki AKP il binası önüne yürüdü. Burada bir grup, Başbakan Erdogan’ın yaptığı gafları skeçlerle gündeme getirdi. Skeçte, protestocular arasında bulunan bir genç temsili olarak Erdoğan’ı oynayan oyuncuya ayakkabı fırlattı. Protestocular yanlarında getirdikleri kullanılmış birer buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve televizyonu AKP il binasının önüne bırakarak dağıldı.



Açılışı Vali Yaman yapmış



Dağıtılan beyaz eşya ve mobilyaların 1 milyon liralık bölümünün Tunceli kent merkezindeki iki mağazan alındığı öğrenildi. Beyaz eşyaların alındığı Murat Kılıç’a ait mağazanın açılışını 8 Kasım 2007’de Tunceli Valisi Mustafa Yaman’ın yaptığı ortaya çıktı. Açılışa dönemin AKP İl Başkanı ve 28 Mart yerel seçimlerinde AKP Tunceli Belediye Başkan adayı olan Cihan Açıkgöz ile bazı vali yardımcılarının da katıldığı öğrenildi.



Yaman, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Vekilliği’nden 18 Mayıs 2007’de bu göreve vekaleten atandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in valiliğini onaylamadığı Yaman’ın 19 Eylül 2007’de Tunceli Valiliği’ne asaleten atandı.



Bu arada Tunceli Valiliği’nden dün açıklama yapıldı. Açıklamada, “Basınımızı meşgul eden tartışma, rant beklentisinde olanların dezenformasyonundan başka bir şey değildir. Valiliğimiz, bu kavganın tarafı olmayacaktır” denildi.



‘Haksızlık yapıldı’



Tunceli’de bir halı ve mobilya mağazasının sahibi olan Mahir Çalan, kent esnafı arasında haksızlık yapıldığını belirterek, “Valiliğin dağıttığı mobilya ve halılar, tek bayiden alınmış ve ayrıca bu mağazanın sahibi hem Tuncelili değil hem de malları Elazığ’dan getiriyor. AKP’li olduğu için ondan alınmış” dedi.



Konuyu Vali Yardımcısı ile görüştüğünü ve kendisine “Malı kimden aldıkları sizi ilgilendirmez” dediğini ileri süren Çalan, “ Ben de ‘Krizde ayakta duramıyoruz, kapatıp gidelim mi?’ dedim. ‘Kapat git bana ne’ dedi” diye konuştu.



‘Almayacağım’



Köyde, mayına bastığı için eşinin ayağı kopan işsiz Kazım Çiftçi, verilecek eşyayı almayacağını söyledi. Eşinin ayağı için tazminat istediğini ancak ödenmediğini belirten Çiftçi, şunları söyledi:

“Bana bir çamaşır makinesi, 2 çekyat ve buzdolabı verilecek. Ben bu buzdolabının içini nasıl dolduracağım? Elektrik faturasını ödeyecek param yok ki. 2005 yılında Tunceli’de sel baskını oldu. Evimde sel altında kaldı. Müracaat ettim sonuç almadım. Başbakan geldi. Bu evrakı Başbakan’a da verdim, Valiliği de verdim. Bana, ‘İnceleyeceğiz’ dediler ama bir sonuç çıkmadı. Şimdi AKP, bu eşyaları dağıtarak sorunları mı çözecek? İş versin çalışalım. Fabrika açsın, işsizler çalışsın. Amaç, bu eşyayı dağıtıp oy almak. Eşyaları reddettim, almayacağım. Sorunuma çözüm bulmayanlar, bu eşyalarla beni avutamaz.” (Milliyet)



