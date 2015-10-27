Beyaz eşya ve mobilya alımlarında kredi kartına taksit sayısı tekrar 12 aya çıkıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, eğitim, mobilya ve beyaz eşyada kredi kartı ile yapılan harcamalarda taksit sayısının 9'dan 12 aya çıkarılmasının ve eğitim tarafında verilen kredilerin taksit süresinin sınırsız olmasının planlandığını belirtti. Akben, "Kredi kartına taksit sınırlamasının gevşetilmesi konusu Finansal İstikrar Komitesi'nde görüşüldü" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı, BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı. İşte yapılması düşünülen değişiklikler...

Hangi alanlarda 9 taksit?

Taslağa göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek.

12 ay bu alanlarda geçerli olacak

Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre 4 ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise 12 ay olarak uygulanacak. Böylece, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkmış olacak.

Bu alanlarda taksit yok

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak.

Kurumsal kredi kartlarında durum nasıl?

Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda 12 ay olarak uygulanacak.

Krediye de düzenleme

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı da görüşe açıldı.

Eğitim kredisinde vade sınırı kalkıyor

Buna göre, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı aşamayacak. Böylece eğitim kredilerinde vade sınırlaması kaldırılmış olacak.