T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Beyaz eşya ve mobilya alımlarında kredi kartına taksit sayısı tekrar 12 aya çıkıyor

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı, BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı

27 Ekim 2015 13:26

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, eğitim, mobilya ve beyaz eşyada kredi kartı ile yapılan harcamalarda taksit sayısının 9'dan 12 aya çıkarılmasının ve eğitim tarafında verilen kredilerin taksit süresinin sınırsız olmasının planlandığını belirtti. Akben, "Kredi kartına taksit sınırlamasının gevşetilmesi konusu Finansal İstikrar Komitesi'nde görüşüldü" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı, BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı. İşte yapılması düşünülen değişiklikler...

 

Hangi alanlarda 9 taksit?

 

Taslağa göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek.

 

12 ay bu alanlarda geçerli olacak

 

Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre 4 ay, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise 12 ay olarak uygulanacak. Böylece, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkmış olacak.

 

Bu alanlarda taksit yok

 

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak.

 

Kurumsal kredi kartlarında durum nasıl?

 

Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda 12 ay olarak uygulanacak.

 

Krediye de düzenleme

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı da görüşe açıldı.

 

Eğitim kredisinde vade sınırı kalkıyor

 

Buna göre, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı aşamayacak. Böylece eğitim kredilerinde vade sınırlaması kaldırılmış olacak.

ETİKETLER

kredi kartıalışveriştaksitekonomibeyaz eşyabddk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24