Beyaz eşya satışları yıllın ilk yarısında yüzde 27 arttı

Beyaz eşya Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında arttı.



Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), ilk yarı yıl sonuçlarını ve sektörle ilgili gelişmeleri online düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre Ocak-Haziran 2021’de 6 ana üründe Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında arttı. İhracat yüzde 47 oranında, üretim ise yüzde 48 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD’e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 senesinin ilk yarısına kıyasla yüzde 41 oranında artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti.



