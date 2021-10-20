Beyaz eşya satışı eylül ayında yüzde 12 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) Eylül ayında 6 ana üründe iç satışlar yıllık yüzde 12 artışla 772 bin adede yükseldiğini açıkladı.

TÜRKBESD, 2021 yılının ilk 9 ayına ilişkin rakamları ve sektördeki son gelişmeleri online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKBESD’in verilerine göre, Ocak-Eylül 2021’de 6 ana üründe Türkiye’deki beyaz eşya satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 12 oranında arttı. İhracat yüzde 28, üretim ise yüzde 26 oranında artış gösterdi.

TÜRKBESD’e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 yılının 9 aylık dönemine göre yüzde 23 oranında arttı.

Beyaz eşya ihracatı Eylül'de yüzde 5 artışla 2,34 milyon adet oldu. Beyaz eşya üretimi Eylül'de yüzde 1 yükseldi ve 3,09 milyon adet olarak gerçekleşti.