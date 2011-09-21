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Ekonomi

Beyaz eşya pazarı beklentilerin üzerinde büyüdü İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2011 18:26

-Beyaz eşya pazarı beklentilerin üzerinde büyüdü İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre; beyaz eşyada yılın 8 aylık döneminde üretim, iç satış, ihracat ve ithalatta geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedilirken, iç pazar yüzde 20'nin oranında büyüdü. 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 945 bin 627 adet olan üretim, 13 milyon 119 bin 957'ye yükseldi. Aynı dönemde, 8 milyon 657 bin 443 adet olan ihracat miktarı 9 milyon 109 bin 705'e, 3 milyon 577 bin 991 olan iç satış 4 milyon 323 bin 658'e, 461 bin 701 adet olan ithalat ise 606 bin 478 adede çıktı. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Şirzat Subaşı, Derneğin Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 8 aylık sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, elde edilen sonuçlara işaret ederek, nitelikli iş gücünün, gelişmekte olan pazarlara yakınlığının, gelişmiş yan sanayinin Türkiye'yi beyaz eşya yatırımları açısından oldukça cazip bir ülke konumuna yerleştirdiğini vurguladı. Türkiye'nin beyaz eşya üretiminde ''Avrupa'nın bir numaralı üreticisi'' olduğunu, iç piyasada pazar büyüklüğünün yıllardır 5 milyon adet civarında bulunduğunu dile getiren Subaşı, beyaz eşya pazar büyüklüğünün ''tarihinde ilk kez'' bu yılın sonunda 6 milyon sınırını geçeceğini öngördüklerini bildirdi. Subaşı, şunları kaydetti: ''Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde özellikle yüzde 20'nin üzerinde artış sağlayan Türkiye pazarı, beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Beyaz eşya kategorileri içinde yüzde 44 büyüme ile kurutucu ve yüzde 25 ile bulaşık makinesi dikkat çeken ürünler oldu. Avrupa'nın en önemli beyaz eşya üretim üssü olan Türkiye, iç piyasada yaşanan büyümenin yanında çok önemli bir ihracat üssü de olmuştur. Türkiye'deki oyuncular buradan aldıkları güç ile yurt dışında da önemli oyuncular olmuşlar, markalar, şirketler ve satın alma pozisyonları elde etmişlerdir.'' Üretim hacmiyle Türkiye beyaz eşya sektörünün, yaptığı ihracat adet ve cirosuyla da ülkeye önemli miktarda döviz girdisiyle katma değer sağladığına işaret eden Subaşı, BESD'e üye şirketlerin 2006 yılında 16 bin çalışan istihdam ederken, 2010 sonunda bu rakamın 25 binin üzerine çıktığını, sadece direkt istihdamda bile sektörün önemli bir rolü olduğunu vurguladı. -Ürün gruplarında veriler- Şirketlerin 6 ürün grubunda 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde üretim, ithalat, iç satış ve ihracat verileri şöyle: /* Ürün          Üretim      İthalat  İç Satış    İhracat --------------------------------------------------------  Buzdolabı     4.674.516   55.484   1.317.684   3.292.940 Derin Don.      555.401  108.042     156.878     516.480   Çam. Mak.     3.365.572  241.806   1.215.635   2.352.836 Kurutucu        349.178   16.755      49.315     287.233   Bulaşık Mak.  1.878.151  141.811   1.059.359     932.136   Fırın         2.297.139   42.580     524.787   1.728.080 Toplam       13.119.957  606.478   4.323.658   9.190.705 */

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