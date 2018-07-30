Beyaz eşya devinin kârı ikinci çeyrekte geriledi

Arçelik’in 2018’in ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.9 geriledi. Şirketin net kârı, 2018 Nisan-Haziran döneminde 143.8 milyon liraya inerken, gelirleri yüzde 28.7 artışla 6.5 milyar liraya çıktı.

Reuters’ta yer alan habere göre Arçelik, cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamada bu yıl için ciro artış hedefini yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltirken FAVÖK marjı beklentisini yaklaşık yüzde 10'dan yaklaşık yüzde 9.5'e indirdi. Neredeyse aynı kalan FAVÖK beklentisi, 2.38-2.62 milyar liradan 2.35-2.6 milyar lira aralığına revize edildi.

Şirket Türkiye beyaz eşya pazarında daha önce yatay olan pazar büyüme beklentisini yüzde 5 daralma ile yatay aralığına revize etti. Uluslararası pazarlar için ise yaklaşık yüzde 2 olan büyüme beklentisini korudu.