Beyaz eşya daha fazla ucuzlayamaz

Kriz nedeniyle yüzde 30 daralan beyaz eşya ve elektronik sektörleri de ÖTV indirimiyle soluk aldı. Referans gazetesinde yer alan bir habere göre, beyaz eşyanın satışlarını canlandırmak amacıyla son dönemde artan kampanyalara, 3 ay için belirlenen yüzde 6,7'lik ÖTV indirimi de eklenince yüzde 30'ları bulan fiyat avantajından yararlanmak isteyen tüketici, beyaz eşya bayilerine akın etti.



Beyaz eşyadan alınan yüzde 6,7'lik ÖTV'nin sıfıra indirilmesini hem sektör hem de tüketiciler için çok önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, "Bu fiyatlar artık beyaz eşyada olabilecek en ucuz fiyatlar. Bundan daha ucuz fiyat olmayacaktır. Fiyatlar hem 1.20 dolar kuruyla hesaplandı hem de vergi yok. Bir daha böyle bir fırsatın geleceğini sanmıyorum" dedi.



2009 Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre beyaz eşyada yüzde 22, LCD'de ise yüzde 12,6 düzeyinde küçülme yaşandığına dikkat çeken Yüngül, indirim sayesinde satışlarda yüzde 10'luk bir artış beklediklerini anlattı.



ÖTV indiriminin sektörün hareketlenmesine ve ekonominin canlanmasına ivme kazandıracağını dile getiren Yüngül, "Fabrikalarımızda ve 2 bini aşkın Vestel ve Regal bayimizde ÖTV'si ödenmiş ortalama 1.5 aylık stok bulunmasına rağmen, yani zarar etme pahasına bu kararı destekleme ve teşviki tüm ürünlerimize derhal yansıtma kararı aldık. Fiyatları yüzde 6.7 oranında düşüreceğiz. Ayrıca üretim satışlardan daha fazla, yüzde 30'lara varan oranda düşmüştü. Artık üretimin artmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Fiyatlar çok cazip hale geldi



ÖTV indiriminin satışlara pozitif yansıyacağını belirten BSH Ev Aletleri İcra Kurulu Üyesi Ronald Grünberg, "Bizim zaten ÖTV ve KDV almadığımız bir kampanyamız vardı. Şimdi bu kampanyaya ÖTV de eklenince, 2 ÖTV artı KDV oldu. Bu dönemde çok cazip fiyatlar söz konusu olacak. Bunun önümüzdeki günlerde sektörü canlandıracağını düşünüyoruz" dedi.



Öte yandan, Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Önay, bu indirimin yan sanayiye yansımasının ancak mayıs ayı gibi olacağını vurguladı. Firmaların öncelikle ellerindeki stokları eritmek için çalışacaklarını dile getiren Önay, "Stoklar azaldıktan sonra yeni üretim yapılması söz konusu olacak. Bu da indirimin ancak mayıs gibi bizi etkileyeceği anlamına geliyor. Bu yüzden indirim için 3 aylık süre bizim için yeterli değil" diye konuştu.



Bayilere de yansıdı



İndirimin olumlu etkileri beyaz eşya bayilerine de yansımaya başladı. Kadıköy Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi'nde bulunan Vestel Bayi yetkilisi Mazlum Gözalır, haftasonu mağazaya müşteri akını olduğunu vurguladı. Ancak hafta sonu olması nedeniyle ana firmalardan fiyatlara ilişkin bilgi alamadıklarını anlatan Gözalır, "Alan değil ancak mağazaya gelen sayısı arttı. Fiyat listelerinin açıklanmasının ardından satışlarda artış bekliyoruz" dedi.

