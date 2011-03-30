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''BEYAZ ENERJİ'' DAVASINDA KARAR ANKARA (A.A)

30 Mart 2011 18:35

-''BEYAZ ENERJİ'' DAVASINDA KARAR ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Yargıtayın bazı sanıklar hakkında kurulan hükmü bozmasının ardından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlanan ''Beyaz Enerji'' davasında bir kez daha karar çıktı. Karar duruşmasına sanık avukatları katıldı.  Mahkemede son beyanların almasının ardından karar açıklandı. Eski TEAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Selvi'yi, Türk Ceza Kanununun (TCK) ''Görevi kötüye kullanma'' suçunu düzenleyen 257. maddesinin 3. fıkrasından 3 kez mahkum eden mahkeme, Selvi'yi 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, her bir suçu ayrı ayrı değerlendirerek, bu cezayı 9 bin lira adli para cezasına çevirdi. Hastalığı nedeniyle duruşmalara katılamayan eski TEAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Peker ise aynı fıkradan 2 kez mahkum edilerek, 10 ay hapis cezası aldı. Peker'e atılı suçlamalar da ayrı ayrı değerlendirilerek, 10 aylık hapis cezası 6 bin lira adli para cezasına çevrildi. Sanık Mustafa Arslan hakkındaki kamu davası ise zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düştü.

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