Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "Beyaz ekmek denilen ekmeği sofralarımızdan kaldıralım. Artık has, samimi buğday ununda ekmek üretelim. Bunun yanında kepek oranı yüksek ekmeği sofralarımıza getirelim" sözlerine "Beyaz ekmek DP’nin 1950’deki seçim vaadiydi" yanıtı geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer köşesinde Makine Mühendisi Aslan Özmen'in Başbakan'ın beyaz ekmekle ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirmesine yer verdi.

Bayer'in bugün(22 Ocak 2013) köşesinde yer verdiği "Beyaz ekmek DP’nin 1950’deki vaadiydi" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Başbakan'ın, beyaz ekmeğin sofradan kaldırılması istemi nasıl olacaktır?

Bunu medyatik bir doktor üslubuyla söylemiştir.

Geriye gidersek... Köylüye beyaz ekmek yedirmek vaadi, 14 Mayıs 1950’deki seçim kampanyasında olmuştur. Ve bu propaganda büyük oy getirmiştir.

Diğer adıyla francala üretimi, ABD’nin Marşal Yardımı sonucu getirilen fırın makinaları ile başlamıştır. Herkesin özlemi oldu.

Türk köylüsü eskiden çavdar eker; ekmeği de ‘çavdar yufka’ adıyla anılırdı.

Karadeniz köylüsü de mısır ekmeği yerdi.

Bugünün çavdar ve mısır ekmekleri 60 yıl önce karabasanımızdı! Bu kuru ekmekten bıkmıştı halk... “Size buğday ekmeği yedireceğiz” sözü, mitinglerde büyük alkış alırdı. Boğazımızda duran çavdar ekmeğini francalaya katık yaptığımızı hatırlatırım.

DP’nin bu vaadi sonucu, tohumluk buğday ithal edilmiş; üretim ‘arı beyaz buğday’a dönmüştür. Beyaz ekmek yiyenler ‘sosyetik’ sayılmıştır.

- Çavdar unu; buğday unundan yarı yarıya ucuzdu. Şimdi bir kat daha pahalı; çünkü ekim alanları daraldı.

Beyaz kabuklu unu 25 yıl öncesinin bir su değirmeni işletmecisi olarak üretirdik.

Kepekli un şişmez

Kepekli un, zor açıldığından, kabuğu soyulmuş beyaz un karşısında kepenk kapatmıştır. Kepekli ekmeği işlemek zordur. Son 20 yılda, beyaz ekmeğe katılan katkı maddeleri, 200 gr ekmeği, yarım kiloluk gibi şişirmişlerdir. Yutturmaca buradadır. Kepekli un şişmez. Yarım kg undan yarım kg ekmek elde edilir. Dünyanın hiçbir yerinde 200 gr. ekmek olmaz.

- Türkiye fırıncılık tekelini ele alan Karadenizli fırıncıların kepekli undan daha ağır ve daha ucuz ekmek yapmaları gerekir. Önce beyaz ekmeğin satış fiyatını indirerek işe başlanmalıdır. Şöyle ki; 100 gr. undan ekmeğin girdisi 10 kuruştur. Tüm diğer girdilerle bu maliyet en çok 30 kuruştur. Yılbaşında 80 kuruş olan ekmek, 100 kuruşa çıkarılmıştır. Eskiden ekmeğe narh konularak, belediye bu fiyatı normalde tutardı. Fırıncılar ekmek fiyatına kendileri zam yapmaktadırlar. Çok çocuğu olanın tanrı yardımcısı olsun! Sonuçta fırıncılar, kepekli beyaz unla, en az yarım kg’lık ekmek üretip 50 kuruşa satacak prosesler bulmalıdırlar.

Belediyeler ‘Halk Ekmek’ misali ekmek konusunda öncü olmalıdırlar. Türkiye’deki tüm fırıncıların zenginliği ve fahiş kazançları dillere destandır. Soygun sona ermelidir.

