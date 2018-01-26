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Beyaz cennette araçlar kar altında

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- KAR kalınlığının 1

26 Ocak 2018 13:18

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- KAR kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı Uludağ\'da, kar ve tipi nedeniyle araçlar kar altında kaldı. Dönüş hazırlığı yapan taticiler araçlarını ancak üzerlerindeki karları temizledikten sonra çalıştırabildi.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da  sömestre tatilinde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Tatilini Uludağ\'da geçiren tatilciler gündüzleri kayak yapıyor akaşmaları ise eğleniyor. Uludağ\'da kar kalınlığının 1.5 metreye ulaşması ilginç görüntülere sahne oldu. Tatilcilerin dışarda park ettikleri otomobiller karlar ile kaplandı. Dönüş hazırlığı yapan tatilciler araçlarını ancak üzerlerindeki karları temizlettikten sonra ulaşıp çalıştırabiliyor. Uludağ\'da buzlanma nedeniyle araçların kaymasını önlemek isteyen jandarma Uludağ\'a çıkan ve inen tüm araçlara zincir takma zorunlulğu getiriyor.
Toplam 5 bin yataklı Uludağ\'da 30\'dan fazla otel ve tesis bulunuyor.

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