-''BEYAZ ALTIN'' TARLADA KALDI HATAY (A.A) - 01.10.2010 - Mevsimlik işçilerin fındık ve sera ürünlerini toplamaya yönelmesiyle Türkiye'nin en verimli arazilerinden biri olan Amik Ovası'nda, ''beyaz altın'' olarak nitelendirilen pamuğun hasadında sorunlar yaşanıyor. Her yıl özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Hatay'a gelen mevsimlik işçilerin bu yıl fındık toplamak için Karadeniz Bölgesi'ne, sera ürünleri için de Antalya yöresine gitmesi Amik Ovası'ndaki çiftçileri zorda bıraktı. Hatay'da yaklaşık 200 bin dönüm ekili pamuk toplanamıyor. Ovada en geniş araziye sahip ilçelerden biri olan Kırıkhan İlçe Tarım Müdürü Ali Temizkan, Hatay'daki pamuk üreticilerinin işçi sıkıntısı yaşayacağının üç, dört yıl önceden tahmin edildiğini belirterek, ''Ovaya gelen işçilerin çoğunluğunu Şanlıurfa'dan Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan gelen işçiler oluşturuyordu. İşçiler bu yıl gelmedi. Hatay'a gelen işçiler Karadeniz bölgesinde fındık toplamaya ve Antalya'da yöresindeki seralarda çalışmaya gitti'' dedi. Yaşam şartlarının daha iyi olması nedeniyle söz konusu bölgelerin işçiler tarafından tercih edildiğini ifade eden Temizkan, Amik Ovasındaki çiftçilerin bundan sonra makineli hasada geçmesinin neredeyse zorunlu hale geldiğini vurguladı. Makineli hasat için çiftçinin yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Temizkan şöyle konuştu: ''Çiftçinin bilinçlendirilmesi için özellikle ekim yapıldığı aylarda bizlerin arazide olması gerekiyor. Ancak araziye çıkacak ne zamanımız ne de elemanımız var. Bizim en büyük sıkıntımız yeterli elemanımızın olmaması. Kurumumuzun iş yükü çok fazla. Her yere yetişemiyoruz. Yeterli eleman olmadığı için de çiftçiyi yönlendiremiyoruz. Ekim yapılan dönemde bizim çiftçiyi uyarmamız lazım, onlara anlatmamız lazım.'' -''ÇİFTÇİ JANTTAN FIRLAMIŞ LASTİĞE DÖNDÜ''- Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Hayri Ulaşlı da çiftçinin sadece ürününü toplatma sorunu yaşamadığını belirterek ''Aylar önce Doğu ve Güneydoğu'dan işçi temsilcileri işçi getireceğim diyerek tarla sahibinden para aldı. Kiminden 5 bin, kiminden 17 bin lira aldılar. Ancak daha sonra para alan işçi temsilcileri işçi getirmedikleri gibi aldıkları paraları da geri ödemedi'' dedi. Amik Ovası'nda çiftçinin zor durumda olduğunu, tarlasını satışa çıkarsa bile kısa sürede sonuç alamayacağını ifade eden Ulaşlı, çiftçinin elektrik borcunu ödeyemeyecek hale geldiğini söyledi. Ulaşlı, ''Çiftçi bundan sonra işçi ile yapılan işten kaçınmalı. Buğday, mısır gibi ürünler ekmesi lazım. Çiftçi janttan fırlamış lastiğe dönmüş durumda şu anda. Ayakta kalacak hali yok. Bankadan bankaya koşar olduk. Fabrikalar da para vermiyor. Çiftçi kendi gücüyle ayakta durmaya çalışıyor'' dedi. Yaklaşık 40 yıldır bölgede çiftçilik yaptığını anlatan Mehmet Özgenç, yüksek girdi fiyatlarına rağmen yetiştirip hasat yapacak duruma getirdikleri pamuğun, işçinin olmaması nedeniyle dalında kaldığını söyledi. Özgenç, ''Bir yıllık emeğimiz tarlada kaldı. Pamuğumuzu toplatamazsak borçlarımızı ödeyemeyiz, gelecek sene de ekim yapamayız'' dedi. 100 dönümlük pamuk tarlasına yaklaşık 40 bin lira masraf yapıldığını ifade eden Amik Ovası çiftçilerinden Mahmut Türk de Güneydoğu'dan işçilerin gelmemesi halinde ovada pamuk üretiminin tehlikeye gireceğini söyledi. İşçi çavuşlarına yüklü miktarda avans verdiğini ancak tarlası için gerekli işçilerin ortada olmadığından yakınan çiftçi İbrahim işkinat da ilgililerden sorunlarının çözümü ve ürünlerinin hasadı için yardım beklediklerini kaydetti.