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 BETÜL TANBAY SERBEST BIRAKILDI

Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof

17 Kasım 2018 17:57

Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala\'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay serbest bırakıldı.
Tanbay emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsasında gözaltına alınan 13 kişiden Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik\'ten Bora Sarı de dün serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Tanbay\'ın arşiv görüntüsü

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