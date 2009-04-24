Betona gömdüler

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 49 yıllığına kiraladığı Ataköy’deki araziyi sarı siyahlı kulübün elinden alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devretti. Belediye, çimlere beton döküp spora darbe indirdi.



Bir zamanlar zirveye oynuyordu, şimdi çalışacak antrenman sahası bile bulamıyor. Formasındaki siyah rengi, Çanakkale Savaşları’nda İstanbul Lisesi’nden verdiği 50 şehit nedeniyle alan bir dönemin en saygın kulüplerinden İstanbulspor kaderine terk edildi.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 49 yıllığına kiraladığı Ataköy’deki araziyi sarı siyahlı kulübün elinden alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devretti.



31 yılı hiçe saydılar



Hürriyet gazetesinin haberine göre; İstanbulspor’un tesislerine otopark yapmak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 sahanın 5’ine beton dökerken, sarı siyahlılara ellerinde kalan son sahadan çıkmaları için baskı yapmaya başladı. Sahalarından çıkarılan İstanbulsporlu futbolcular açıkta kalırken sarı siyahlı kulübün PAF takımı ve alt yapı futbolcuları buldukları yeşil alanlarda ve ormanlık bölgelerde maçlara hazırlanmak zorunda kalıyorlar.



Süper Lig’den 5 sezon önce düşen ve ardından alt kümelere gerileyen İstanbulspor krizden en çok etkilenen kulüplerin başında geliyor. Cem Uzan’ın başkanlığı döneminde, 1991 yılında 49 yıllığına kiralanan Ataköy Olimpiyatevi’nin yanındaki arazide çalışmalarını sürdüren sarı siyahlılar, buradaki 6 çim saha, kamp ve dinlenme tesislerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kaptırdı.



İş makineleri yıkıma başladı



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, tesisleri İstanbulspor’un elinden alıp otopark yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredince işler karıştı. Bu devirden haberi olmayan İstanbulspor Kulübü’ne tebligat üstüne tebligat gelmeye başladı. Sarı siyahlılardan arazinin hemen boşaltılması isteniyordu.



Yapılan anlaşma gereği 31 yıl daha araziyi kullanma hakkına sahip olan İstanbulspor’un yetkilileri, bu tebligatı dikkate almadılar. Ancak yerel seçimlerden hemen sonra, takımın çalışma yaptığı sırada iş makineleri tesislerin içine girip çalışmalara başladılar. Kulüp yöneticilerinin ricasıyla ekipler sarı siyahlılara çalışmak için 6 sahadan yalnızca 1’ini bırakırken o sahayı da birkaç gün içinde boşaltmalarını istediler.



Bir zamanlar ünlü futbolcuların çalıştığı o güzelim sahalar, şimdi beton yığını oldu. Bir süre sonra tesisler, 5 bin araçlık otopark olarak hizmet vermeye başlayacak. A takım oyuncularının iş makinelerinin, çimento kokularının, tozun dumanın arasında sağlıksız bir ortamda çalıştığından dert yanan İstanbulspor Kulübü Başkanı Ömer Sarıalioğlu, "Bir süre sonra o saha da elimizden alınacak. PAF takımımız, idman sahamız olmadığı için şimdilik yeşil alanlarda ve ormanlık bölgelerde başıboş köpeklerin korkusuyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



Seçim bitti sözler unutuldu



Kendilerine çalışacak bir tesis gösterilmesini isteyen Sarıalioğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la seçim öncesi bir görüşme yaptım. Kendisi bana bu konuya bir çözüm bulacaklarını söyledi. Ancak seçim biter bitmez verilen sözler unutuldu ve inşaat başladı" diye konuştu.



ORMANDA ÇALIŞIYORLAR



Tesisleri ellerinden alınan İstanbulsporlu futbolcular, çoğu kez iş makinelerinin gürültüsünden kaçıp Florya Atatürk Ormanı’na sığınıyorlar. İstanbulspor’un PAF ve alt yapısında yer alan futbolcular köpeklerin saldırılarından korka korka Florya’daki ormanda çalışıyor.



TMSF döneminde 14 milyon lira boşa gitti



Uzanlar’dan TMSF’nin eline geçen İstanbulspor, bu dönemdeki yanlış transfer politikaları yüzünden hızla kan kaybetmeye başladı. Harcanan 14 milyon liraya karşılık Süper Lig’de tutunamayan sarı siyahlılar, peş peşe küme düşmeye başladı. Bank Asya 1.Lig’de mücadele ettiği sırada TMSF’den Saffet Sancaklı’ya geçen İstanbulspor’a eski milli futbolcu da çare olamadı. Sancaklı’nın işadamı Ömer Sarıalioğlu’na 3.5 milyon lira karşılığında devrettiği İstanbulspor A.Ş, Bank Asya 1.Lig’de de tutunamadı ve TFF 2.Lig Klasman gruplarına kadar geriledi. Sarıalioğlu’nun çabaları da sarı siyahlıları krizden çıkarmaya yetmedi.



Kadrosunda birçok yıldız barındırdı



TFF 2.Lig 3.Klasman Grubu’nda tutunma mücadelesi veren İstanbulspor, bir dönemin en gözde kulüplerinden biriydi. 1960’lı yıllarda Cemil, Yılmaz, Ercan, Ender, Alpaslan, Nedim, Gökmen, Yasin ve Kasapoğlu’lu gibi dönemin en gözde oyuncularını kadrosunda bulunduran, üç büyüklere kafa tutan sarı siyahlılar, 1.Lig’den düştükten sonra ilgisizliğin kurbanı oldu. Cem Uzan’ın kulübü satın almasıyla 1995-96 sezonunda yeniden 1.Lig’e yükselen sarı siyahlılar, küme düştüğü 2004-05 sezonuna kadar yıldızlar topluluğu olarak anılıyordu.



Dünyaca ünlü antrenörlere (Leo Beenhakker, Saffet Susic) teslim edilen, Tanju Çolak, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Oğuz Çetin, Emre Aşık gibi Türk futbolunun önde gelen isimleriyle, Salenko, Van Vossen gibi dünyaca ünlü golcü oyuncularla takviye edilen sarı siyahlıların, ikinci parlak dönemindeki düşüşü de yükselişi gibi hızlı oldu.



TOZ TOPRAK İÇİNDE



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri çim sahalara beton dökerken İstanbulsporlu futbolcular, toz toprak içerisinde antrenman yapmaya çalışıyordu. Kulüp müdürü Engin Tuncer, arkadaşımız Bayram Aydın’a tesislerin son halini gösterip dert yandı.

