Beton travers fabrikasında 45 işçiden iş durdurma eylemi

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, demir yolları için beton travers üreten fabrikada çalışan 45 işçi, ücret adaletsizliğinin giderilmesi için yönetime verdikleri toplu imza sonrası 2 arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto ederek, üretimi durdurdu.

Yenice Mahallesi\'nde bulunan beton travers fabrikasında çalışan 45 işçi, ücret adaletsizliğinin giderilmesi için yönetime toplu imza sundu. İmzaların verilmesinin ardından 2 arkadaşlarının işten çıkarılması üzerine çalışanlar, işi durdurup, fabrikanın bahçesinde toplandı. İşçiler, fabrika yönetiminden, arkadaşlarının işe tekrar alınmasını ve ücret adaletsizliğinin giderilmesini istedi. İşçilerden Ali Ateş, 11 yıldır beton travers fabrikasında çalıştığını ve hala asgari ücretle çalıştığını belirterek, \"Daha önce de fabrika müdürümüze, ücret adaletsizliğinin giderilmesi için gittik. Bize, üretim olunca artış olacağını söyledi. Üretim oldu; ancak bizim ücretlerde herhangi bir artış olmadı. Sendikasız ve vasıfsız olarak çalışıyoruz. 15 yıldır çalışan da aynı ücreti alıyor, bugün işe giren de aynı. Asgari ücretle çalışıyoruz. Hatta bazı arkadaşlar, asgari ücretin altında bir ücrete çalışıyor. Bunun düzeltilmesi için fabrika yönetimine toplu imza verdik. Bunun üzerine imza veren 2 arkadaşın iş akdine son verilmek istendi. Biz de bunu protesto için işi durdurduk\" dedi.

Çok gürültülü makinede, zor şartlarda çalıştığını anlatan işçilerden Ali Güneş ise \"8 yıldır sesli ve gürültülü makinede çalışıyorum. Sabah 10\'da işe başlıyorum, akşam belli değil. 13- 14 saat ayakta çalışıyorum. Yemek saatim, çay saatim, dinlenmem belli değil. Benim sesli ortamda belirli sürelerde dinlenmem lazım. O şansım da yok. Üstelik fabrikaya yeni giren işçiler ile aynı ücreti alıyorum. Allah\'tan korkar insan\" diye konuştu.

Yöneticilerin, fabrikanın patronu gelene kadar çalışmaya devam etmelerini istemesine rağmen işçiler, iş bırakma eylemlerini sürdürdü. İşçiler, 2 arkadaşlarının çıkarılmasının gündeme getirilerek, kendilerine gözdağı verilmeye çalışıldığını savundu. Özlük haklarını alana ve arkadaşları işe tekrar dönene kadar iş durdurma eylemlerine devam edeceklerini belirten çalışanlar, kendilerinin de işten çıkarılma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söyledi.

İlerleyen saatlerde, fabrikaya gelen işverenin, isteyen işçinin tazminat karşılığı işi bırakabileceğini söylediği ileri sürüldü.



FOTOGRAFLI