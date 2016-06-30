Tonlarca çakılın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te beton santralinde meydana gelen çökme sonucu işçiler yaralandı. Göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan Kartal Beton Santrali'nde saat 16.00 sıralarında, içinde tonlarca kum ve çakıl bulunan hazne, 4 metre aşağıdaki 2 işçinin üzerine çöktü. Kaza üzerine itfaiye ve kurtarma ekipleri, olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Tonlarca kum ve çakılın yanısıra, çöken çelik plakaların da altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. İşçilerin üzerine boşalan kum ve çakıl iş makineleriyle kaldırılırken, santralde bulunan vinç yardımıyla çelik plakalara müdahale edildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında polisle santraldeki işçiler arasına kısa sureli gerginlik yaşandı. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin 3 saati aşkın süren çalışması sonucunda bir işçinin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.