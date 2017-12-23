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Beton pompası alev alev yandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, beton pompası bir inşaata beton döktüğü sırada motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı

23 Aralık 2017 18:00

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, beton pompası bir inşaata beton döktüğü sırada motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı.
Olay öğle saatlerinde, Değirmendere Topçular Mahallesi 3084 Sokak\'ta meydana geldi. Bir inşaat alanına beton döken beton pompasının motoru alev aldı. Beton pompası alev topuna dönerken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın söndürülürken, beton pompası kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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