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Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA’da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

14 Ocak 2018 03:51

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA’da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) doğu ve batı yerleşkesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Süleyman G. yönetimindeki 33 DC 532 plakalı otomobille Feyyaz B. yönetimindeki 07 FT 074 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ayşe G.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Şükriye G. (40) de götürüldüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Süleyman G. ile yanındaki Mükerrem G. (44) ve Ramazan G. (48) hastanede tedaviye alındı. 
Beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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