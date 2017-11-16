Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

ÇORUM,(DHA) - ÇORUM’da beton mikserinin çarptığı 70 yaşındaki Medine Kılıç, hayatını kaybetti.

Kaza, İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Adem Ç. idaresindeki 19 KK 002 plakalı beton mikseri dönüş yaptığı sırada yolun karşına geçmeye çalışan Medine Kılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kılıç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.