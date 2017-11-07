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Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, beton mikserinin altında kalan 51 yaşındaki Şükran Özer, hayatını kaybetti

07 Kasım 2017 17:44

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, beton mikserinin altında kalan 51 yaşındaki Şükran Özer, hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Habipler Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şükran Özer\'e, Ali  Aslan yönetimindeki 02 FB 308 plakalı beton mikseri çarptı. Kazada, ağır yaralanan Özer, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Özer\'in cesedi otopsi için morga konulurken, mikser sürücüsü ise gözaltına alındı.

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