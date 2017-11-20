Beton mikserinin çaptığı yaşlı adam öldü

ÜNYE(Ordu),(DHA)- ORDU\'nun Ünye ilçesinde, beton mikseri çarpan 81 yaşındaki Mehmet Malkoç, hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Çınarlık Mahallesi Güdükkuyu mevkiinde meydana geldi. Buradaki inşaatta beton döken 55 K 7281 plakalı sürücüsü belirlenemeyen mikser, Mehmet Malkoç’a çarptı. Mikserin altında kalan Malkoç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Ünye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Malkoç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

