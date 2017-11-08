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Beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da otomobilin çarpmasıyla, önündeki beton mikserinin altına giren motosikletin sürücüsü İrfan Kulekaya (18), olay yerinde hayatını kaybetti

08 Kasım 2017 16:05

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da otomobilin çarpmasıyla, önündeki beton mikserinin altına giren motosikletin sürücüsü İrfan Kulekaya (18), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, bugün 09.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ankara Yolu Hüdai Caddesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Mehmet Büyükdere (37) yönetimindeki 06 BC 2543 plakalı otomobille önündeki motosiklet ve beton mikserini sollamak istedi. İddiaya göre bu sırada Büyükdere\'nin kullandığı otomobil, önündeki İrfan Kulekaya yönetimindeki 07 EDD 61 plakalı motosiklete çarptı. Başında kask takılı olan Kulekaya, çarpmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte önündeki Ebubekir Yıldız\'ın (35) kullandığı  42 EB 627 plakalı beton mikserinin altına girdi. Motosikletle mikserin altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Kulekaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kulekaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İrfan Kulekaya\'nın ayakkabısı ve kaskı yoldaki cenazesinin yanında kaldı. Araç sürücüleri Büyükdere ve Yıldız ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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