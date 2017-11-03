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Beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsünü çevredekiler yanmaktan kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-  DÜZCE’de park halindeki beton mikserine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, 48 yaşındaki Gülnur Tekuzman yaralandı

03 Kasım 2017 21:25

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-  DÜZCE’de park halindeki beton mikserine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, 48 yaşındaki Gülnur Tekuzman yaralandı. Otomobilin alev alan motor kısmını yangın söndürme tüpüyle söndüren çevrede bulunanlar Gülnur Tekuzman’ı yanmaktan kurtardı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 karayolunun Bolu Dağı Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Gülnur Tekuzman yönetimindeki 34 DS 7522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Hakan Sarıahmet’e ait 81 NA 160 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkışırken, hurdaya dönen aracın motor kısmı alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören çevrede bulunanlar yangın söndürme tüpü ile yangını büyümeden önledi. Çağrılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahale ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın görgü tanıkları otomobilin aşırı hızlı ve \'Makas atarak\' ilerlediğini iddia etti.

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