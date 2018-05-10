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BETON MİKSERİNE ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

  Haber: İstanbul DHA Arnavutköy'de bir minibüsün sürücüsü dönüş yapan beton mikserine arkadan çarptı

10 Mayıs 2018 13:55

 

Haber: İstanbul DHA
Arnavutköy\'de bir minibüsün sürücüsü dönüş yapan beton mikserine arkadan çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Tayakadın Yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan beton mikserine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüs sürücü itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beton mikserinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 


Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-İtfaiye ve sağlık ekipleri
-Sıkışan sürücü
-Kurtarma çalışmaları
-Sürücünün çıkarılması
-Beton mikseri ve minibüs
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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