Beton mikseri şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu, sürücü Davut Aktaş (32) yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Arıdere Caddesi\'nde meydana geldi. Dibektaş Mahallesi\'ndeki inşaata beton götüren Davut Aktaş yönetimindeki 54 PC 455 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Aktaş, yaklaşık 50 metre yuvarlanan araçta sıkıştı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücüye, 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Sapanca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Aktaş, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilerek tedaviye alındı.
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