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Beton mikseri, hafif ticari aracın üzerine devrildi: 2 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, beton mikseri ile hafif ticari aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

24 Kasım 2018 18:35

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, beton mikseri ile hafif ticari aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta Çayı yakınlarında meydana geldi. Rahmi Maçin (55) yönetimindeki 02 AAC 885 plakalı beton mikseri ile Agit Akcan (56) yönetimindeki 02 KP 047 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrildiği kazada her 2 sürücü de yaralandı. 
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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