-BETON ÇEŞME ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI BOZKIR (A.A) - 06.07.2011 - Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Bağyurdu köyünde çöken beton çeşmenin altında kalan 4 çocuktan 2'si öldü, 2'si yaralandı. Alınan bilgiye göre, köydeki piknik alanında bulunan beton çeşmede oyun oynayan Emre Toksöz (9), Hüseyin Aktaş (10), Ramazan Aktaş ve Mustafa Gök, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanı çöken beton çeşmenin altında kaldı. Emre Toksöz ve Hüseyin Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ramazan Aktaş ve Mustafa Gök, Bozkır Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edildi.