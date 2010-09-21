-BETON BLOK 2 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 21.09.2010 - Afyonkarahisar'da, damperi açık seyreden kamyonun çarptığı beton blokun 2 aracın üzerine düştüğü kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kudret Yücel, 03 EH 623 plakalı kamyonunda taşıdığı molozları Afyonkarahisar Organize Sanayi girişindeki alana boşalttıktan sonra damperi açık bir şekilde hareket etti. Damperi açık kamyon, orta refüjde bulunan ''Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'' yazılı beton bloka çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan beton blok Kudret Yücel'in kullandığı kamyon ile karşı şeritten gelen Kamil Ak yönetimindeki 732 plakalı minibüsün üzerine yıkıldı. Kazada, kamyon sürücüsü Yücel ile minibüs sürücüsü Kamil Ak (40) ve oğlu Ahmet AK (18) hayatını kaybetti. Minibüste bulunan Muzaffer Ak (38) yaralandı. Yaralı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası yıkılan beton blokun altındaki araçlarda sıkışan cesetler olay yerine getirilen vinçler ve Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik ekiplerince kurtarıldı.