Betam: Üçüncü çeyrekte yıllık büyüme yüzde 7.6'yı bulacak

İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi\'nin (Betam) hesaplamaları, Türkiye\'de ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 7.6 düzeyini bulacağını gösteriyor.

Betam\'dan Mine Durmaz Aslan ve Ozan Bakış\'ın \"Üçüncü çeyrekte dikkat çeken büyüme\" başlıklı araştırma notunda, \"Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalar sonucunda, yılın üçüncü çeyreği için, çeyrekten çeyreğe büyüme oranını değiştirmeden yüzde 1.8 olarak tutuyor, geçen yılın aynı çeyreğine göre büyüme oranını ise yukarı yönlü revize ederek yüzde 7.6 olarak tahmin ediyoruz. Yukarı yönlü revizyonumuzun sebebi dayanıklı tüketim malları üretimi ve ticari kredilerin Eylül ayı gerçekleşmelerinin beklediğimizden daha yüksek çıkması\" denildi ve şu saptamalara yer verildi:

- Yılın üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla, tüketim malı ithalatı hariç mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim öncü göstergelerinin hepsinde artış gerçekleşti.

- Özellikle dayanıklı tüketim malı imalatındaki artış dikkat çekicidir; ikinci çeyrekte dayanıklı tüketim malı imalatındaki artış yüzde 1.8 ile sınırlıyken, üçüncü çeyrekte bu artış yüzde 7.1’e yükseldi.

- Üçüncü çeyrekte tüketim malı ithalatı ise yüzde 3.8 azaldı.

- Üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim öncü göstergelerinden konut kredileri yüzde 2.0, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları yüzde 2.2, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 2.6 ve kamu tüketim harcamaları yüzde 1.4 arttı.

- Üçüncü çeyrekte özellikle dayanıklı tüketim malı imalatındaki (yüzde 26,7) artış dikkat çekicidir.

- İkinci çeyrekte azalan dayanıksız tüketim malı imalatı ve kamu tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 10.7 ve yüzde 3.8 arttı.

- Konut kredileri ve özel tüketim vergisinde ise sırasıyla yüzde 10.4 ve yüzde 10.2 artış gerçekleşti.

- Bu veriler ışığında özel tüketim büyümesinin yüksek olmasını bekliyoruz.

Buna karşılık, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel ihracat yüzde 3.7 azalırken, reel ithalatın yüzde 5.2 arttığına dikkat çekilen notta. \"Aynı dönemde, altın dışı ihracat yüzde 0.1, altın dışı ithalat ise yüzde 4.2 arttı\" denildi ve şu saptama yapıldı:

\"Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla dış ticaret rakamlarına baktığımızda, 2017 yılı üçüncü çeyrekte tüm dış ticaret öncü göstergelerindeki artışlar dikkat çekmektedir. 2017 yılı üçüncü çeyrekte altın dışı reel ihracat yüzde 17.3 ve toplam reel ihracat ise yüzde 14 arttı. Benzer şekilde, reel ithalat endeksinde yüzde 21.1, altın dışı reel ithalat endeksi de yüzde 13.6 arttı.\" (Grafik)