BETAM raporu: Emlaktaki toparlanma hız kesti; İstanbul'daki konut fiyat artışı enflasyonun altında

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM), Sahibinden.com verilerinden yararlanarak hazırladığı “Konut Piyasası Görünümü” raporuna göre emlak piyasasındaki toparlanma hız kesti.

Rapora göre ocak ayında, satılık konut metrekare fiyatları ve satış adedi bazında önceki aya göre kısmi bir yükseliş görüldü. Böylece, 2020 ocak ayında 2.657 TL olan metrekare cinsinden satılık konutların ilan fiyatları 2021 Ocak ayında 3.585 TL’ye ulaştı.

Yıllık satış fiyatı, İstanbul’da yüzde 29,3, Ankara’da yüzde 36 ve İzmir’de yüzde 36,4 arttı. Ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatları; İstanbul’da 4.792 TL, Ankara’da 2.480 TL, İzmir’de ise 4.313 TL oldu.

Rapora göre satılık konut metrekare fiyatlarının en hızlı arttığı iller: Mardin (yüzde 66,8), Aydın (yüzde 55,4), Şanlıurfa (yüzde 52,4), Antalya (yüzde 51,9), Kahramanmaraş (yüzde 50,8). İlan fiyatlarında en düşük artışın görüldüğü iller: Bursa (yüzde 30,1), İstanbul (yüzde 29,3), Ordu (yüzde 27,6), Kocaeli (yüzde 27,3) ve Trabzon (yüzde 23,8).

Aylık bazda ise Ankara’da ve İzmir’de ilan fiyatları tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) seviyesindeki hareketini korurken, İstanbul’da ilan fiyatları TÜFE düzeyinin altında kaldı. 2021 Ocak ayında üç büyük ilde aylık ilan fiyatı artış hızı İstanbul’da (yüzde 2,2) ve Ankara’da (yüzde 2,7) birbirine yakın düzeyde gerçekleşti. BETAM, reel fiyatları 2017 Eylül ayı baz alarak hesaplıyor. Reel konut ilan fiyatları 2021 Ocak itibarı ile 2017 Eylül seviyesine kıyasla yüzde 7,3 aşağıda bulunuyor.

Kiralık konutlarda ilan sayısı azaldı

Aralık ayında yüzde 19,1 olan yıllık kira artış oranı, Ocak ayında yüzde 19,5 seviyesine yükseldi. Ocak ayında üç büyük ildeki yıllık kiralık metrekare fiyatlarında değişimler farklı seyirler izledi. İstanbul’da yıllık kira değişim oranı yüzde 25,2’lik artışla geçen aydaki seviyesini korudu, oran Ankara’da yüzde 15,4’e yükselirken, İzmir’de yüzde 16,7’ye indi.

Ocak ayında kiralık ilan sayısı azalırken, kiralık ilanların yayında kaldıkları gün sayısı geçtiğimiz aya göre yaklaşık 3 gün uzadı.